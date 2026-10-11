Haryana News: बच्ची को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया गलत खून चढ़ाने का आरोप, जांच की मांग

हरियाणा के करनाल जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। जिला नागरिक अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद 24 वर्षीय प्रियंका की रविवार सुबह मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रियंका को गलत खून चढ़ाया गया था।

Haryana News: हरियाणा के करनाल जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। जिला नागरिक अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद 24 वर्षीय प्रियंका की रविवार सुबह मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रियंका को गलत खून चढ़ाया गया था। खून की कमी होने के बाद डॉक्टर ने उसे खून चढ़ाया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। आज सुबह उसकी मौत हो गई।

मामले की जांच की मांग

मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि बच्ची को जन्म देने के बाद प्रियंका की हालत बिगड़ने लगी थी। खून चढ़ने के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी और फिर उसने दम तोड़ दिया।

सुधरने के बजाय बिगड़ी हालत

पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की जान के साथ लापरवाही बरती गई। उनका कहना है कि प्रियंका को खून की कमी होने के कारण खून चढ़ाया गया था, लेकिन इसके बाद उसकी हालत में सुधार होने के बजाय लगातार गिरावट आती गई।