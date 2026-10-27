Haryana News: चंडीगढ़ में विंटर स्कूल की समय-सारणी जारी, 31 मार्च तक के लिए लागू रहेगा आदेश

चंडीगढ़ में जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी सरकारी और एडेड स्कूलों के लिए शीतकालीन समय-सारणी जारी कर दी है। यह आदेश 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा।

Haryana News: चंडीगढ़ में जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी सरकारी और एडेड स्कूलों के लिए शीतकालीन समय-सारणी जारी कर दी है। यह आदेश 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा।

स्टाफ और छात्रों के समय निर्धारित

शिक्षा निदेशक नीतीश सिंघला की ओर से 19 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार सिंगल शिफ्ट वाले स्कूलों में स्टाफ का समय सुबह 8:10 से दोपहर 2:30 बजे तक और विद्यार्थियों का समय सुबह 8:20 से दोपहर 2:20 बजे तक रहेगा।

डबल शिफ्ट वाले का भी समय निर्धारित

वहीं, डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में 6वीं कक्षा से ऊपर की मॉर्निंग शिफ्ट के लिए स्टाफ का समय सुबह 7:50 से दोपहर 2:10 बजे और छात्रों का समय सुबह 8:00 से दोपहर 1:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।

पहली से पांचवी कक्षा की इवनिंग शिफ्ट के लिए स्टाफ का समय सुबह 10:50 से शाम 5:10 बजे और छात्रों का समय दोपहर 12:45 से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रमुखों को नए समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।