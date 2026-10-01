हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, क्योंकि मॉनसून इन क्षेत्रों से लगभग विदा हो चुका है। मॉनसून की विदाई के साथ ही दिन के औसत तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे दोपहर के समय हल्की गर्मी या उमस महसूस हो सकती है।

Haryana, Punjab & Himachal Weather Update: हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है, क्योंकि मॉनसून इन क्षेत्रों से लगभग विदा हो चुका है। मॉनसून की विदाई के साथ ही दिन के औसत तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे दोपहर के समय हल्की गर्मी या उमस महसूस हो सकती है।

हरियाणा का मौसम

हरियाणा में इस समय मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ बना हुआ है, जहां दिन का अधिकतम तापमान 35°C से 36°C और रात का न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास दर्ज किया जा रहा है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य से मॉनसून की विदाई के बाद उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव आया है। फिलहाल अगले 7 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं हैं और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा।

पंजाब का मौसम

पंजाब में इस समय मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ बना हुआ है, जहां दिन का अधिकतम तापमान 33°C से 34°C और रात का न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास दर्ज किया जा रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य से मॉनसून की विदाई के अनुकूल परिस्थितियों के चलते हवाओं का रुख बदला है, जिससे वातावरण में नमी कम हुई है और आसमान पूरी तरह साफ है। अगले 5-6 दिनों तक राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। रात और सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है, जहां न्यूनतम तापमान 20°C से 24°C के आसपास है।

हिमाचल प्रदेश का मौसम

पहाड़ी इलाकों में दिन सुहावना और धूप वाला है, जबकि निचले मैदानी क्षेत्रों (जैसे ऊना आदि) में तापमान 31°C से 33°C तक जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में रातें काफी ठंडी होने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहने के आसार हैं।