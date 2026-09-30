हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हरियाणा में आज दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33°C से 35°C के बीच दर्ज किया जा सकता है। आज धूप खिली रहेगी।

IMD Weather Update: हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हरियाणा में आज दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33°C से 35°C के बीच दर्ज किया जा सकता है। आज धूप खिली रहेगी। हवाओं का रुख बदलने के कारण आगामी कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा।

हरियाणा में आज 30 सितंबर 2026 को मौसम आमतौर पर साफ और शुष्क रहने की संभावना है। आज धूप खिली रहेगी। आज अधिकतम तापमान लगभग 33°C से 35°C तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 22°C के आसपास दर्ज किया जा सकता है।

मौसम का पूर्वानुमान

हवाओं का रुख बदलने के कारण आगामी कुछ दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा।

दिन के समय धूप की वजह से गर्मी का अहसास हल्का बढ़ सकता है।

सुबह और देर शाम के वक्त हल्की ठंडक महसूस होने लगी है तथा रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है।

पंजाब

आज दिन का अधिकतम तापमान लगभग 33°C से 35°C के बीच दर्ज किया जा सकता है और रात में हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। धूप खिली रहेगी और उमस से राहत मिलेगी। के साथ ही सुबह-रात में हल्की ठंड बढ़ने लगी है।

हिमाचल प्रदेश

पहाड़ी इलाकों में तापमान कम रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 3°C से लेकर मैदानी/निचले इलाकों में 25°C–30°C तक भिन्न हो सकता है। कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में छुटपुट बारिश या आंधी-तूफान का हल्का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने की ओर है।