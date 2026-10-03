हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आज 3 अक्टूबर 2026 को मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार इन तीनों राज्यों से मॉनसून की विदाई की परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं।

Haryana, Punjab and Himachal weather update: हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आज 3 अक्टूबर 2026 को मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार इन तीनों राज्यों से मॉनसून की विदाई की परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। आज मौसम विभाग की ओर से बारिश या तेज हवाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।

तीनों राज्यों में आज के मौसम का हाल इस प्रकार है:

पंजाब और हरियाणा

पंजाब और हरियाणा के सभी प्रमुख शहरों (जैसे चंडीगढ़, अमृतसर, अंबाला, गुरुग्राम) में सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है और आसमान पूरी तरह साफ है। मॉनसून की विदाई के चलते हवा में नमी कम हो गई है जिससे दिन शुष्क रहेगा।

तापमान: दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री बढ़कर 34°C से 36°C के बीच रहने का अनुमान है। तेज धूप के कारण दोपहर में हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन रात और सुबह के समय गुलाबी ठंडक का अहसास बना रहेगा।

आने वाले दिनों का मौसम: आने वाले दो-तीन दिन (6 अक्टूबर तक) मौसम ऐसे ही साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के असर से 7 और 8 अक्टूबर को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बन सकती है।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल के शिमला, मनाली, कुल्लू और धर्मशाला सहित अधिकांश पर्यटन स्थलों पर आज मौसम बिल्कुल साफ और सुहाना बना हुआ है। राजधानी शिमला में दिनभर धूप खिली रहेगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है।

तापमान: मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों (जैसे ऊना, सुंदरनगर) में अधिकतम तापमान 33°C के करीब पहुंच रहा है, जबकि शिमला जैसे मध्यम पहाड़ी इलाकों में दिन का पारा 22°C और रात का न्यूनतम तापमान 10°C के आसपास बेहद आरामदायक बना रहेगा। लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचे इलाकों में न्यूनतम तापमान 3°C तक नीचे आ चुका है, जिससे वहां ठंड बढ़ गई है।

आने वाले दिनों का मौसम: हिमाचल में भी 4 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। इसके बाद, 5 अक्टूबर से मौसम करवट लेगा और 6 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि लाहौल-स्पीति के ऊंचे शिखरों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है।