Punjab News: अमृतसर में वांटेड गैंगस्टर हरमन सिंह का एनकाउंटर, कई मामलों में था वांटेड

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Sudhanshu Chouhan
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पंजाब के अमृतसर में मंगलवार सुबह पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। घटना मत्तेवाल इलाके की है। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे गैंगस्टर ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की।

Punjab News: पंजाब के अमृतसर में मंगलवार सुबह पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। घटना मत्तेवाल इलाके की है। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे गैंगस्टर ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें गैंगस्टर की टांग में गोली लगने से वह घायल हो गया। मौके पर ही आरोपी से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है।

कई मामलों में था वांछित

पुलिस टीम ने मौके पर ही उसे काबू कर लिया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी का नाम हरमन सिंह निवासी गांव बोपाराए बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह पिछले कुछ समय से पुलिस को वांछित था।

मुठभेड़ में हुआ घायल

इलाके के एसएसपी कंवलप्रीत सिंह चाहल ने बताया कि पुलिस टीम को आरोपी के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। बुधवार सुबह मत्तेवाल इलाके में पुलिस टीम आरोपी का पीछा कर रही थी। पुलिस को नजदीक आता देखकर आरोपी ने भागने का प्रयास किया और इसी दौरान पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। अचानक हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के दौरान एक गोली हरमन सिंह की टांग में लगी। गोली लगने के बाद वह घायल होकर गिर गया।

हत्या मामले में थी तलाश

एसएसपी ने बताया कि हरमन सिंह के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं। कुछ दिन पहले आरोपी ने बोपाराए गांव में ही एक व्यक्ति पर गोलियां चलाई थीं। इस वारदात के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।