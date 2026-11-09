Haryana News: हिसार में पटाखे जलाने को लेकर मामूली कहासुनी में युवक की चाकू मारकर हत्या

हिसार जिले से सोमवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बरवाला के दौलतपुर रोड स्थित अमन चिकन कॉर्नर पर रविवार रात मामूली विवाद के बाद हुई चाकूबाजी की घटना में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

Haryana News: हिसार जिले से सोमवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। बरवाला के दौलतपुर रोड स्थित अमन चिकन कॉर्नर पर रविवार रात मामूली विवाद के बाद हुई चाकूबाजी की घटना में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

पटाखे को लेकर कहासुनी

बताया जा रहा है कि कुछ युवक मौके पर पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान पटाखे बजाने को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में विवाद में बदल गई। इसी दौरान चाकू से हमला किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल बताए जा रहे हैं।

पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद बरवाला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा घटना के कारणों और इसमें शामिल युवकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।