Punjab news: पंजाब में 19 सितंबर से आयोजित होगा विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026, गांवों के 1,400 युवा दिखाएंगे दम

पंजाब में राउंडग्लास फाउंडेशन द्वारा 19 सितंबर से आयोजित किए जा रहे विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 में प्रदेश के 25 हजार गांवों के 1,400 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे।

Punjab news: पंजाब में राउंडग्लास फाउंडेशन द्वारा 19 सितंबर से आयोजित किए जा रहे विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2026 में प्रदेश के 25 हजार गांवों के 1,400 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। आयोजन के तहत फुटबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। मुकाबले का ग्रैंड फिनाले नवंबर में मोहाली में आयोजित होगा।

2000 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा

फेस्टिवल में 2000 से अधिक टीमें हिस्सा लेंगी। फुटबॉल में अंडर-14 और अंडर-17, जबकि वॉलीबॉल में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-21 वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिताएं क्लस्टर, ब्लॉक और जोनल स्तर पर आयोजित की जाएंगी।

बेहतर अवसर देना मकसद

राउंडग्लास फाउंडेशन के सीनियर लीड अभय शर्मा ने कहा कि विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ग्रामीण बच्चों को बेहतर खेल अनुभव और प्रतियोगिता का अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। खेलों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुण विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

19 सितंबर को होगा उद्घाटन

फेस्टिवल का उद्घाटन 19 सितंबर को शाम चार बजे कालेवाल पीडीसी स्पोर्ट्स ग्राउंड, माजरी में खरड़-कुराली बाईपास पर होगा। इसके बाद अंडर-14 फुटबॉल का मुकाबला खेला जाएगा।

खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर

यह फेस्टिवल ग्रामीण पंजाब में जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत करने की राउंडग्लास फाउंडेशन की पहल का हिस्सा है। फाउंडेशन के स्पोर्ट्स सेंटर्स कार्यक्रम के तहत गांवों में बच्चों को फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने के लिए नियमित सुविधाएं दी जा रही हैं।