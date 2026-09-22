UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस में फिर बड़ा फेरबदल, 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, यहां देखें पूरी लिस्ट

UP IPS Transfer List: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मंगलवार को फिर बड़ा फेरबदल किया गया। शासन की ओर से 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें पुलिस अधीक्षक, सेनानायक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। तबादला सूची में एसएसएफ, पीएसी, सीआईडी, ईओडब्ल्यू, एटीएस, तकनीकी सेवाएं, यातायात निदेशालय और क्षेत्रीय अभिसूचना जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां शामिल हैं। यह फेरबदल ऐसे समय हुआ है, जब पिछले दिनों प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
18 IPS अधिकारियों की पूरी तबादला सूची
1. डॉ. सतीश कुमार, IPS-आरआर 2013
पहले: पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध
अब: सेनानायक, 01 वाहिनी एसएसएफ, लखनऊ
2. संजीव सुमन, IPS-आरआर 2014
पहले: पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध
अब: पुलिस अधीक्षक, यूपीएसआईएसएफ, लखनऊ
3. समीर सौरभ, IPS-एसपीएस 2016
पहले: पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, लखनऊ
अब: सेनानायक, 27वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर
4. आशुतोष द्विवेदी, IPS-एसपीएस 2016
पहले: पुलिस अधीक्षक, एपीटीसी, सीतापुर
अब: पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, अयोध्या
5. आनंद कुमार-II, IPS-एसपीएस 2017
पहले: पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, बरेली
अब: पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, लखनऊ
6. संजय राय, IPS-एसपीएस 2018
पहले: पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, अयोध्या
अब: पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू, लखनऊ
7. शशि शेखर सिंह
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, एटीएस, लखनऊ
अब: सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर
8. वंशराज सिंह यादव
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी मुख्यालय, लखनऊ
अब: सेनानायक, 03 वाहिनी एसएसएफ, प्रयागराज
9. राजकुमार
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, मथुरा
अब: पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान
10. प्रीतिबाला गुप्ता
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, एटीएस, लखनऊ
अब: पुलिस अधीक्षक, एटीएस, लखनऊ
11. कमल किशोर
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
अब: पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू, लखनऊ
12. देवेश कुमार शर्मा
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, यूपीपीसीएल मुख्यालय, लखनऊ
अब: पुलिस अधीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
13. राहुल मिठास
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवाएं, लखनऊ
अब: पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवाएं, लखनऊ
14. डॉ. कृष्ण गोपाल
पहले: सेनानायक/उपसेनानायक, 05वीं वाहिनी एसएसएफ, सहारनपुर
अब: पुलिस अधीक्षक, पीटीसी, मुरादाबाद
15. शोएब इकबाल
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, एसीओ मुख्यालय, लखनऊ
अब: पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
16. पवित्र मोहन त्रिपाठी
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू मुख्यालय, लखनऊ
अब: पुलिस अधीक्षक, आरटीसी, चुनार, मिर्जापुर
17. आलोक कुमार शर्मा
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ
अब: पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान
18. महेश सिंह अत्रि
पहले: पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, पीटीएस, मुरादाबाद
अब: पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अभिसूचना, बरेली
कई अहम पुलिस इकाइयों में बदली जिम्मेदारी
इस फेरबदल में कई अधिकारियों को पुलिस की महत्वपूर्ण इकाइयों में नई जिम्मेदारी दी गई है। सीआईडी, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ), पीएसी और क्षेत्रीय अभिसूचना जैसी इकाइयों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। कुछ अधिकारियों को एक ही विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कई अधिकारियों को दूसरी इकाइयों में भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में सितंबर 2026 के दौरान पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तबादलों का सिलसिला जारी रहा है। इससे पहले 19 सितंबर को भी 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे।