UP BJP New Team: सुभाष यदुवंश को दी गई सोशल मीडिया की कमान, BJP ने की UP में नए पदाधिकारियों की घोषणा

By
Viplove Kumar
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प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के प्रकोष्ठ संकुल की नई सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है. भाजपा ने सोशल मीडिया विभाग के संयोजकों, सह-संयोजकों तथा सदस्यों के नाम का ऐलान किया है. यह घोषणा क्षेत्र और मोर्चा स्तर पर की गई है. बताया जा रहा है कि संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की दिशा में भाजपा का अगला बड़ा कदम है.
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सुभाष यदुवंश को दी गई सोशल मीडिया की कमान

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को अधिक चुस्त-दुरुस्त उद्देश्य से नई नियुक्तियों की घोषणा की है. डिजिटल रूप से मजबूत प्रदेश में अपनी टीम को और सशक्त करने की तैयारी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी के प्रकोष्ठ संकुल की नई सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है. भाजपा ने सोशल मीडिया विभाग के संयोजकों, सह-संयोजकों तथा सदस्यों के नाम का ऐलान किया है. यह घोषणा क्षेत्र और मोर्चा स्तर पर की गई है. बताया जा रहा है कि संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की दिशा में भाजपा का अगला बड़ा कदम है.

18 सितंबर, शुक्रवार को जारी लिस्ट के के अनुसार, ओम प्रकाश श्रीवास्तव को ‘प्रकोष्ठ संकुल संयोजक’ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संतराम यादव और डॉ. मिथिलेश त्रिपाठी को सह-संयोजक के अहम पद पर नियुक्त किए जाने का फैसला हुआ. आपको बता दें कि यह विंग बेहद अहम है क्योंकि इसका काम अलग-अलग सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों के प्रकोष्ठों के बीच ताल मेल बिखाने का काम है.

सोशल मीडिया विंग में बड़ा फेरबदल

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भाजपा की पकड़ और जनसंवाद को बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को नए सिरे से गठित किया गया है. सुभाष यदुवंश को नया सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. कुछ दिन पहले ही लखनऊ में आयोजित सोशल मीडिया प्रदेश कार्यशाला के बाद यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि नई सिरे से नियुक्तियों का उद्देश्य भाजपा का सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना है. वहीं सोशल मीडिया पर किसी भी विरोधी नैरेटिव का तुरंत जवाब देने की क्षमता को बेहतर करना है.