Kanpur Aircraft Crash: कानपुर में खेत में गिरा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट की मौत

Kanpur Plane Crash News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा बैराज के पास एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर पायलट और ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंचीं।

Kanpur Training Aircraft Crash: उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार को एक दर्दनाक विमान हादसे में दो पायलटों की मौत हो गई। गंगा बैराज के पास नत्थूपुरवा गांव के नजदीक एक ट्विन इंजन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त विमान में इंस्ट्रक्टर पायलट और ट्रेनी पायलट सवार थे। पुलिस ने दोनों की मौत की पुष्टि की है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य टीमों ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। दुर्घटना की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है और मामले की जांच की जा रही है।

गंगा बैराज के पास गिरा विमान

जानकारी के मुताबिक हादसा कानपुर के गंगा बैराज क्षेत्र में नत्थूपुरवा गांव के पास हुआ। प्रशिक्षण उड़ान पर निकला विमान अचानक खेत में जा गिरा। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर विमान का मलबा बिखरा मिला। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित कर राहत एवं बचाव से जुड़ी कार्रवाई शुरू की।

#WATCH | UP | A twin-engine four-seater training aircraft crashes in a field in Kanpur; Instructor pilot and trainee pilot killed, say police. pic.twitter.com/XihvcSo1xj — ANI (@ANI) August 27, 2026

विमान में सवार थे दो पायलट

पुलिस के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान ट्विन इंजन और चार सीटों वाला ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था। इसमें एक इंस्ट्रक्टर पायलट और एक ट्रेनी पायलट सवार थे। दोनों की हादसे में मौत हो गई। मृतकों में एक पायलट कर्नाटक और दूसरा गुजरात का रहने वाला था। विमान टेकनम कंपनी का बताया गया है। हालांकि विमान की सटीक पहचान और उड़ान से जुड़ी अन्य तकनीकी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि जांच के दौरान होने की उम्मीद है।

कानपुर कैंट से भरी थी उड़ान

शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान ने कानपुर कैंट क्षेत्र से उड़ान भरी थी और बाद में गंगा बैराज के पास हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना से पहले विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी या उड़ान के दौरान किसी अन्य वजह से नियंत्रण प्रभावित हुआ। हादसे के कारणों को लेकर अभी किसी तरह का आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। विमान दुर्घटना के बाद संबंधित एजेंसियों की ओर से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि अगस्त 2026 में बारामती में एक प्रशिक्षण विमान रनवे से बाहर निकल गया था, हालांकि उस घटना में किसी की जान नहीं गई थी।