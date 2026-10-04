सूबेदार मेजर सत्यवान का पार्थिव शरीर ले जा रही एम्बुलेंस ट्रक से टकराई, इकलौते बेटे समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में रविवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पंचकूला से देवरिया जा रही एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. एंबुलेंस में दिवंगत सेना अधिकारी सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था.

सुल्तानपुर. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. रविवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पंचकूला से देवरिया जा रही एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. सबसे दर्दनाक बात यह थी कि एंबुलेंस में दिवंगत सेना अधिकारी सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था. सड़क हादसे में सेना अधिकारी के इकलौते बेटे, भाई और भतीजे समेत चार लोगों की मौत हो गई.

दिवंगत सेना अधिकारी सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह के इकलौते महज 18 साल के थे. उनका नाम गौरव सिंह बताया जा रहा है. इस सड़क हादसे में 55 के राम समुझ सेना अधिकारी के भाई की भी मौत हो गई है. इसमें 35 साल के राजन सिंह उनके भतीजे और रिश्तेदार. बताया जा रहा है कि एंबुलेंस चालक का नाम जसपाल है. पुलिस के अनुसार हादसा रविवार सुबह करीब 8:15 बजे अयोध्या-सुल्तानपुर सीमा पर हलियापुर के पास, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर मार्कर 79.6 के पास हुआ.

ट्रक से टकराई एंबुलेंस

पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया एंबुलेंस पंचकूला से देवरिया जा रही थी. उसमें सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ था. हलियापुर के पास एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इसमें आगे की सीट पर बैठे. गौरव सिंह और चालक जसपाल की मौके पर ही मौत हो गई.एंबुलेंश चालक का शव इस तरह से फंस गया था कि उनको निकालने के लिए गैस कटर से वाहन को काटना पड़ा.

इस एक्सीडेंट में एंबुलेंस में सवार दिवंगत सेना अधिकारी के दो अन्य रिश्तेदार की भी मौत हो गई है. घटना के बाद राम समुझ और राजन सिंह को अयोध्या के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उन दोनों ने भी दम तोड़ दिया. सेना अधिकारी के पार्थिव शरीर को लेकर लौट रहा था परिवार