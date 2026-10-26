Firozabad News: फिरोजाबाद में टेसू-झांझी का विसर्जन करने जा रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 8 घायल

Firozabad Accident News: यूपी के फिरोजाबाद जिले में टेसू-झांझी विसर्जन के लिए जा रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। आरोपी ड्रावर के शराब के नशे में गाड़ी चलाने की आशंका जताई जा रही है।

Firozabad Road Accident: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण टेसू-झांझी के विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिए जाने की खबर है।

टेसू-झांझी विसर्जन के दौरान हादसा

फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के छटनपुर गांव में रविवार रात टेसू-झांझी के विवाह की रस्म के बाद ग्रामीण विसर्जन के लिए जा रहे थे। इस दौरान महिलाओं, बच्चों और अन्य ग्रामीणों का समूह सड़क के किनारे आगे बढ़ रहा था। इसी बीच शिकोहाबाद-बटेश्वर मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने ग्रामीणों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोग घायलों की मदद के लिए आगे आए। हादसे के बाद कार के आगे बढ़ने और ग्रामीणों द्वारा उसका पीछा किए जाने के दौरान अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना सामने आई।

4 की मौत, 8 घायलों का इलाज जारी

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ घायल लोगों का उपचार जारी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर होने की बात भी सामने आई है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में शोक छा गया। अस्पताल में भी परिजनों की भीड़ जुट गई।

डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और एसएसपी आदित्य लांग्हे मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और घायलों के इलाज की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि घटना बेहद दुखद है और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा और मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

कार चालक को हिरासत में लिया

पुलिस ने हादसे में शामिल कार को कब्जे में लेकर चालक और कार में सवार अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। कार चालक के शराब के नशे में होने की आशंका जताई गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश की भी खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस अब दुर्घटना से जुड़े तथ्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाएगी। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सहायता और घायलों को उपचार उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।