Noida News: नोएडा में 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी धारा 163, लाउडस्पीकर पर भी रोक, पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

Noida Police Alert: गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने 10 से 20 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की है। त्योहारों, प्रदर्शनों और सार्वजनिक आयोजनों के मद्देनजर पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस निकालने और भीड़ जुटाने पर भी रोक लगाई है।

Noida News Today: नोएडा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलूसों, प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी या अफवाहें शेयर करने से बचने की अपील की है।

त्योहारों को देखते हुए फैसला

पुलिस के मुताबिक अक्टूबर में त्योहारों, धार्मिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक आयोजनों और प्रदर्शनों की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा, परीक्षाओं और अन्य गतिविधियों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की प्राथमिकता है। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी गतिविधियों पर रोक रहेगी, जिनसे शांति भंग होने या आम लोगों को परेशानी होने की आशंका हो। नागरिकों को किसी भी आयोजन से पहले संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेने की सलाह दी गई है।

बिना अनुमति जुलूस पर रोक

पुलिस के अनुसार बिना अनुमति जुलूस निकालने, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित तरीके से भीड़ जुटाने और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई जा सकती है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या आयोजन के लिए लागू नियमों और अनुमति संबंधी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

अफवाह फैलाने से भी बचें

पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर किसी भी खबर या संदेश को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने की अपील की है। भ्रामक पोस्ट, अफवाह या ऐसा संदेश जो किसी समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकता है, उसे फैलाने से बचने को कहा गया है। किसी संवेदनशील घटना से जुड़ी जानकारी मिलने पर नागरिकों को आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करने और जरूरत पड़ने पर पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई है।

हथियार, लाउडस्पीकर पर रोक

पुलिस के आदेश में हथियार लेकर चलने, सार्वजनिक स्थानों पर अशांति फैलाने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े प्रतिबंधों का भी उल्लेख है। धार्मिक आयोजनों के दौरान ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है।