Noida Sector 125 Fire: नोएडा सेक्टर-125 में भीषण आग, 5-6 दुकानें चपेट में आईं, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

Noida Sector 125 Fire: नोएडा के सेक्टर-125 में भीषण आग लगने से करीब 5 से 6 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है।

Noida Fire Incident News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। सेक्टर-125 में लगी भीषण आग ने करीब 5 से 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह मामला थाना सेक्टर-126 क्षेत्र का बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

नोएडा सेक्टर-125 में कैसे फैली आग?

जानकारी के अनुसार सेक्टर-125 में अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती सूचना में 5 से 6 दुकानों के प्रभावित होने की बात सामने आई है। आग की वजह से दुकानों में रखे सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना संबंधित विभागों को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं। आग बुझाने के लिए दमकलकर्मी मौके पर जुटे हुए हैं। फिलहाल प्राथमिकता आग को फैलने से रोकने और आसपास की दुकानों को सुरक्षित रखने की है।

मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां

आग की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। आग की गंभीरता को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आग किस दुकान से शुरू हुई और कितनी तेजी से दूसरी दुकानों तक फैली। अधिकारियों की ओर से जानकारी सामने आने के बाद ही घटना की परिस्थितियों का पता चल सकेगा।

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से आग लगी, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। आग बुझने के बाद संबंधित अधिकारी प्रभावित दुकानों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन कर सकते हैं। इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। इसी तरह, दुकानों में रखे सामान और संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी भी सामने आना बाकी है। नोएडा सेक्टर-125 में लगी इस आग के बाद अब सभी की नजर दमकल विभाग की कार्रवाई और जांच पर है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही घटना से जुड़े अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद है।