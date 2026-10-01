Ghaziabad Fire: गाजियाबाद में इंस्टामार्ट के गोदाम में लगी भीषण आग, पास की दुकान भी चपेट में आई

Instamart Warehouse Fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में इंस्टामार्ट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में पास की दुकान भी आ गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Ghaziabad Fire News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में गुरुवार को एक स्विगी-इंस्टामार्ट के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना काला पत्थर के पास हुई, जहां गोदाम से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि पास की एक दुकान भी इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग से गोदाम को भारी नुकसान होने की आशंका है।

काला पत्थर के पास गोदाम में लगी आग

आग इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में काला पत्थर के पास स्थित इंस्टामार्ट गोदाम में लगी। आग लगते ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गोदाम में बड़ी मात्रा में सामान मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका है। हालांकि आग किस समय लगी और उस वक्त गोदाम के अंदर कितने कर्मचारी मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को कंट्रोल करने का काम शुरू किया। उनका प्रयास आग को गोदाम से आसपास के दूसरे प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोकना रहा।

बराबर वाली दुकान भी चपेट में आई

आग की लपटों ने गोदाम से सटी एक दुकान को भी प्रभावित किया। इससे आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई। दमकलकर्मियों ने आसपास के हिस्से में भी पानी की बौछार की, ताकि आग आगे न फैल सके। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। ऐसी स्थिति में पुलिस और दमकल कर्मियों के लिए घटनास्थल तक पहुंचना और राहत कार्य करना चुनौतीपूर्ण रहा।

सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना, लेकिन पुष्टि नहीं

घटना को लेकर सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना भी सामने आई है। हालांकि आग लगने की वजह के तौर पर सिलेंडर ब्लास्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग किस वजह से लगी। शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, गैस सिलेंडर या किसी अन्य कारण की संभावना की जांच की जा सकती है। घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की भी अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।