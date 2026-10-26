Lucknow Video: लखनऊ के चारों धाम मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, श्रद्धालु बनकर आई महिला, भगवान के गहने लेकर फरार

Lucknow Crime News: लखनऊ के सआदतगंज स्थित चौपटिया के प्रसिद्ध चारों धाम मंदिर में दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। श्रद्धालु बनकर आई एक महिला मां लक्ष्मी की प्रतिमा से चांदी का छत्र, नथ और श्रीनाथ जी की प्रतिमा से मुकुट लेकर चली गई। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई।

Lucknow Temple Theft Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सआदतगंज इलाके में स्थित चौपटिया के प्रसिद्ध चारों धाम मंदिर में दिनदहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। एक महिला श्रद्धालु बनकर मंदिर में दाखिल हुई और मौका पाकर भगवान की प्रतिमाओं पर चढ़ाए गए आभूषण लेकर फरार हो गई। घटना में मां लक्ष्मी की प्रतिमा से चांदी का छत्र और नथ तथा श्रीनाथ जी की प्रतिमा से मुकुट गायब होने की जानकारी सामने आई है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध महिला की गतिविधियां कैद होने के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने वायरल फुटेज का संज्ञान लेकर महिला की तलाश शुरू कर दी है।

श्रद्धालु बनकर आई महिला

घटना शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। इस दौरान एक महिला सामान्य श्रद्धालु की तरह मंदिर परिसर में पहुंची। आरोप है कि उसने मौका देखकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर लगा चांदी का छत्र और नथ निकाल ली। इसके अलावा मंदिर में विराजमान श्रीनाथ जी की प्रतिमा का मुकुट भी गायब मिला। शुरुआत में मंदिर प्रबंधन को आभूषणों के गायब होने की जानकारी नहीं हुई। बाद में जब प्रतिमाओं पर चढ़ाए गए आभूषण नहीं दिखाई दिए, तो मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में एक संदिग्ध महिला की गतिविधियां सामने आने के बाद चोरी की आशंका मजबूत हुई।

महिला की तलाश में जुटी पुलिस

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। सआदतगंज पुलिस के मुताबिक मंदिर प्रबंधन की ओर से औपचारिक लिखित तहरीर मिलने का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि वायरल वीडियो और उपलब्ध जानकारी के आधार पर संदिग्ध महिला की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, ताकि महिला की पहचान और उसके आने-जाने के रास्ते के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। जांच के दौरान यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि महिला ने अकेले वारदात को अंजाम दिया या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था।

मंदिर के पुजारी ने बताई पूरी घटना

मंदिर के पुजारी सियाराम अवस्थी के अनुसार मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर लगा चांदी का छत्र और नथ चोरी हुए हैं। इसके साथ ही श्रीनाथ जी की प्रतिमा का मुकुट भी गायब मिला। आभूषणों के गायब होने का पता चलने के बाद मंदिर परिसर की सीसीटीवी फुटेज देखी गई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध महिला की पहचान, चोरी हुए आभूषणों की बरामदगी और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जांच आगे बढ़ने के बाद सामने आने की उम्मीद है।