Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, रात को खाए थे नूडल्स, फूड पॉइजनिंग का शक

Greater Noida News: यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की अचानक मौत हो गई। मरने वालों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। परिवार ने रात में नूडल्स खाए थे और सुबह सभी मृत मिले। अधिकारियों ने घटना में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है।

Greater Noida Tragedy: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। रबूपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन छोटे बच्चे शामिल हैं। परिवार ने मौत से पहले रात में नूडल्स खाए थे। इसके बाद फूड पॉइजनिंग या किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है और नूडल्स खाने तथा मौतों के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही हैं।

पति-पत्नी और तीन बच्चों की मौत

मृतकों की पहचान महेश (37), उनकी पत्नी ललिता (35) और उनके तीन बच्चों के रूप में हुई है। बच्चों में 11 वर्षीय बेटा लड्डू, 7 वर्षीय बेटी मिष्टी और 3 वर्षीय बेटा साक्षात शामिल हैं। शनिवार सुबह घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में शोक का माहौल बन गया। एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सभी की अचानक मौत की क्या वजह है।

रात में परिवार ने खाए थे नूडल्स

परिवार ने घटना से एक रात पहले नूडल्स खाए थे। इसी आधार पर खाने में गड़बड़ी या फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि परिवार की मौत किसी दूषित खाद्य पदार्थ, जहरीले पदार्थ या किसी अन्य कारण से हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद रबूपुरा थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी जांच में शामिल हुई। घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक जांच के लिए साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

ग्रेटर नोएडा की इस घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ही परिवार के पांच लोगों की एक साथ मौत कैसे हुई। नूडल्स खाने की बात सामने आने के बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन अभी इसे मौत का प्रमाणित कारण मानना जल्दबाजी होगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की परिस्थितियों और मौतों के वास्तविक कारण का खुलासा होने की उम्मीद है।