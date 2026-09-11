UP News: कार लोन वेरिफिकेशन से पिता का इनकार, तो बेटी ने मचाया बवाल, पिस्टल तानने का आरोप, CCTV में हंगामा कैद

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Amit Upadhyay
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Ghaziabad Viral News: गाजियाबाद में कार लोन के वेरिफिकेशन को लेकर पिता और बेटी के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि युवती ने अपने पिता और भाभी के साथ मारपीट की और पिस्टल तानकर धमकी दी। घटना का कुछ हिस्सा CCTV में कैद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।
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गाजियाबाद में एक युवती पर अपने ही पिता पर पिस्टल तानने का आरोप लगा है।

Ghaziabad Latest News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कार लोन के वेरिफिकेशन को लेकर एक परिवार में ऐसा विवाद हुआ कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। साहिबाबाद के वृंदावन गार्डन में एक युवती पर अपने पिता और भाभी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने के बाद पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में युवती और उसकी सहेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।

कार लोन वेरिफिकेशन पर विवाद

मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र की वृंदावन गार्डन कॉलोनी का है। शिकायतकर्ता हितेश तोमर के मुताबिक उनकी बेटी प्रियंका तोमर करीब ढाई साल पहले घर छोड़कर अलग रहने लगी थी। आरोप है कि 8 सितंबर 2026 की शाम करीब 5 बजे प्रियंका अपनी एक सहेली के साथ घर पहुंची। उसने कार लोन के वेरिफिकेशन को लेकर पिता से बातचीत की। हितेश का आरोप है कि उन्होंने लोन के लिए वेरिफिकेशन कराने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि प्रियंका ने पिता के साथ गाली-गलौज की। बीच-बचाव करने पहुंची भाभी के साथ भी हाथापाई किए जाने का आरोप है।

25 मिनट बाद पिस्टल लेकर लौटी

बताया गया कि घर में विवाद बढ़ने पर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। इसके बाद युवती अपनी सहेली के साथ वहां से चली गई। शिकायत के मुताबिक करीब 25 मिनट बाद दोनों दोबारा घर पहुंचीं। इस बार विवाद और बढ़ गया। परिवार का आरोप है कि युवती ने घर के मुख्य गेट को तोड़ दिया और जबरन अंदर दाखिल हो गई। इसके बाद उसने पिता और भाभी की ओर पिस्टल तानकर गोली मारने की धमकी दी। डरे हुए दोनों किसी तरह घर की पहली मंजिल पर चले गए।

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

घटना का कुछ हिस्सा घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। परिवार की ओर से पुलिस को यह फुटेज भी उपलब्ध कराई गई है। फुटेज में युवती के हाथ में पिस्टल दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अलावा शिकायतकर्ता और अन्य लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है। मामले में हितेश तोमर की शिकायत पर साहिबाबाद थाने में प्रियंका तोमर और उसकी सहेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना के मुताबिक, पुलिस आरोपी युवती की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।