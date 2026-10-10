Barabanki News: चलती कार में लगी भीषण आग, सेंट्रल लॉक नहीं खुला, अंदर फंसा ड्राइवर जिंदा जला

Barabanki Car Fire: यूपी के बाराबंकी जिले के सफदरगंज में चलती कार में आग लगने से ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कार के दरवाजे लॉक होने की आशंका जताई गई है।

Uttar Pradesh Accident News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सफदरगंज इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक चलती कार में आग लग गई और कार का सेंट्रल लॉक नहीं खुला। इसकी वजह से कार के ड्राइवर प्रदीप कुमार की जलकर मौत हो गई। शनिवार सुबह सामने आई इस घटना में चलती कार अचानक आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चालक बाहर नहीं निकल सका और पूरी कार जलकर खाक हो गई। पुलिस आग लगने के कारणों और चालक के कार में फंसने की परिस्थितियों की जांच कर रही है।

रात में लगी आग, सुबह मिली जानकारी

हादसा सफदरगंज थाना क्षेत्र में सैदनपुर-जमालपुर मार्ग पर हमीदनगर प्राथमिक विद्यालय के पास हुआ। आसपास के लोगों ने रात में आग की रोशनी और टायर फटने जैसी आवाज सुनी थी। सुबह ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पूरी तरह जली कार देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वाहन के पंजीकरण नंबर के आधार पर मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में की। वह बाराबंकी के निवासी थे और टैक्सी चलाने का काम करते थे। कार उनकी पत्नी के नाम पर पंजीकृत थी और परिवार ने इसे करीब चार महीने पहले खरीदा था।

कार के दरवाजे नहीं खुलने की आशंका

हादसे के बाद ऐसी आशंका जताई गई कि आग लगने के दौरान चालक कार के अंदर फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। दरवाजों के लॉक होने की बात कही गई है। सफदरगंज कोतवाली प्रभारी अजय प्रकाश त्रिपाठी के मुताबिक आग लगने के कारणों और चालक के बाहर नहीं निकल पाने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझने तक कार बुरी तरह जल चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की।