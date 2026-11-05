Bomb Threat: दिवाली पर यूपी में बम धमाकों की धमकी, अयोध्या-काशी और मथुरा निशाने पर, बढ़ाई गई सुरक्षा

UP Bomb Threat: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश में बम धमाकों की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। अयोध्या के जिला न्यायालय और कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद काशी और मथुरा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ई-मेल में 8 नवंबर से 27 नवंबर तक धमाकों की चेतावनी दी गई है।

Diwali 2026 Alert: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख धार्मिक शहरों अयोध्या, वाराणसी और मथुरा को बम धमाकों से दहलाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल में 8 नवंबर से 27 नवंबर तक लगातार धमाकों की चेतावनी दी गई है। अयोध्या के जिला न्यायालय और स्कूलों के अलावा काशी तथा मथुरा के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। इस ईमेल में पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रमों को भी धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस, साइबर सेल और उत्तर प्रदेश एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

अयोध्या कोर्ट को मिला धमकी भरा ईमेल

अयोध्या जिला न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर बुधवार को धमकी भरा मैसेज प्राप्त हुआ। इसमें 8 नवंबर को दिवाली के दिन अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में धमाकों की चेतावनी दी गई। संदेश में 27 नवंबर तक हमले जारी रहने की बात भी लिखी गई थी। ईमेल दोपहर करीब 12:25 बजे जिला न्यायालय की आधिकारिक आईडी पर प्राप्त हुआ था। संदेश में खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे और धार्मिक स्थलों तथा स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीयूष त्रिपाठी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कचहरी परिसर की सुरक्षा मजबूत करने का निर्देश दिया।

स्कूलों को भी निशाना बनाने की धमकी

अयोध्या में ICSE बोर्ड से संबद्ध परमा एकेडमी स्कूल की ईमेल आईडी पर भी धमकी भरा संदेश मिलने की खबर है। स्कूल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त अंबेडकरनगर के रेडियंट कॉलेज और नवदीप कॉलेज को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल भेजे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। ईमेल में बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए अभिभावकों को स्कूल नहीं भेजने की चेतावनी दी गई थी। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों और प्रशासन के बीच चिंता बढ़ गई। पुलिस और संबंधित एजेंसियां ईमेल की तकनीकी जांच कर रही हैं।

काशी और मथुरा में भी सुरक्षा अलर्ट

धमकी भरे ईमेल में केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि वाराणसी और मथुरा का भी नाम शामिल है। काशी के मंदिरों, स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई है। धमकी मिलने के बाद कमिश्नरेट पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। काशी में बीएचयू, केंद्रीय विद्यालय, नगर निगम और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की खबर है। वहीं मथुरा में भी धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। दोनों शहरों में स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं।

दिलजीत दोसांझ को भी दी धमकी

इस धमकी भरे ईमेल में पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का भी नाम सामने आया है। संदेश में उनके कार्यक्रमों को बम और IED धमाकों से निशाना बनाने की धमकी दिए जाने की बात कही गई है। इससे पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में सार्वजनिक कार्यक्रमों, स्कूलों और सरकारी परिसरों को धमकी भरे ईमेल मिलने की घटनाएं सामने आई हैं। एजेंसियां ईमेल की विश्वसनीयता और इसके स्रोत की जांच कर रही हैं।

खालिस्तान नेशनल आर्मी का आया नाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी भरा संदेश ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ के नाम से भेजा गया है। इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम भी लिखे गए हैं और 1984 के सिख विरोधी दंगों का उल्लेख करते हुए भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल साइबर सेल और यूपी एटीएस ईमेल के स्रोत, प्रेषक की पहचान और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही हैं। मामले की जांच में अयोध्या साइबर सेल और यूपी एटीएस को लगाया गया है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी के पीछे कौन है और क्या इसका किसी संगठित नेटवर्क से संबंध है।