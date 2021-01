Cremation ghat accident – UP Chief Minister Yogi Adityanath gave compensation of 10 lakh to the family of the deceased: श्मशान घाट हादसा- यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतको के परिवार को दिया 10-10 लाख का मुआवजा, इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ लगेगी रासुका