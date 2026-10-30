UP News: बुलंदशहर के छतारी में दो मंजिला निर्माणाधीन मकान ढहा, मलबे से 3 लोग सुरक्षित निकाले गए

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छतारी कस्बे में देर रात एक दो मंजिला निर्माणाधीन मकान अचानक ढह गया। हादसे के दौरान एक महिला और दो पुरुष मलबे में दब गए। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

UP Building Collapse: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। छतारी कस्बे में एक दो मंजिला निर्माणाधीन मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान गिरते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। हादसे के वक्त मकान के अंदर मौजूद एक महिला और दो पुरुष मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, दमकल विभाग और आपदा राहत की टीमें मौके पर पहुंच गईं। राहत एवं बचाव अभियान शुरू करते हुए मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में दोनों पुरुष घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है।

छतारी में आधी रात को मची अफरा-तफरी

जानकारी के मुताबिक हादसा बुलंदशहर जिले के छतारी कस्बे में देर रात हुआ। यहां दो मंजिला मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक पूरा निर्माणाधीन ढांचा भरभराकर नीचे आ गिरा। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मकान के मलबे में एक महिला और दो पुरुष फंस गए थे। हादसे की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव दलों का सहयोग किया।

पुलिस, दमकल और NDRF ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। इसके अलावा NDRF, SDRF, MDRF और मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल की टीमों ने भी बचाव अभियान में हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीमों ने सावधानीपूर्वक मलबा हटाने का काम शुरू किया, ताकि अंदर फंसे लोगों को बिना अतिरिक्त नुकसान के बाहर निकाला जा सके। मकान का मलबा काफी फैला हुआ था, इसलिए बचाव अभियान में विशेष सावधानी बरती गई। काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई।

महिला की हालत सामान्य, पुरुष अस्पताल में भर्ती

रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाले गए तीनों लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जानकारी के अनुसार महिला की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं, मलबे में दबने के कारण घायल हुए दोनों पुरुषों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तीनों लोगों को बाहर निकालने के बाद भी प्रशासन ने घटनास्थल पर तलाशी अभियान जारी रखा। बचाव दलों ने पूरे मलबे की जांच की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे में कोई अन्य व्यक्ति अंदर मौजूद तो नहीं था।