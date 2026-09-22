UP Crime News: पति की शराब छुड़ाने के लिए पत्नी करा रही थी पूजा, दो पुजारियों समेत 3 की हत्या, आजमगढ़ में सनसनी

Azamgarh Triple Murder News: आजमगढ़ के अहरौला क्षेत्र के शंभूपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और पूजा कराने आए दो पुजारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी अपने तीन बच्चों के साथ घर के अंदर बंद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है।

Azamgarh Triple Murder News: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और घर में पूजा कराने आए दो पुजारियों को गोली मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी अपने तीन बच्चों के साथ घर के एक कमरे में बंद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और आरोपी को बातचीत के जरिए बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अरविंद की पत्नी बबिता ने पति की शराब की लत छुड़ाने के लिए घर में पूजा का आयोजन कराया था। मंगलवार शाम करीब साढ़े छह बजे दो पुजारी घर में पूजा करा रहे थे। इसी दौरान अरविंद घर पहुंचा और पूजा को लेकर नाराज हो गया।

अरविंद ने दोनों पुजारियों से आधार कार्ड दिखाने को कहा। इस बात को लेकर उनके बीच बहस हुई। पत्नी ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ गया। इसके बाद आरोपी कमरे में गया और लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर वापस आया। उसने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर दोनों पुजारियों पर भी फायरिंग कर दी। तीनों की मौके पर मौत हो गई। तीनों की हत्या के बाद आरोपी ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया। बच्चों में दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। उनकी उम्र करीब छह साल, चार साल और आठ महीने बताई गई है।

पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ गांव पहुंचे। डीआईजी और एसएसपी स्तर के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आरोपी के कमरे में बंद होने की सूचना के बाद पुलिस ने बेहद सावधानी से कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों की प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना और आरोपी को बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के आत्मसमर्पण के लिए तैयार करना है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है। मौके से मिले सबूतों और जानकारी के आधार पर घटना की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

आरोपी के पास लाइसेंसी हथियार

शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि आरोपी ने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल कर फायरिंग की। आरोपी के बच्चों के साथ कमरे में बंद होने के कारण पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस बातचीत के जरिए उसे बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, ताकि बच्चों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। तीन लोगों की हत्या की खबर फैलते ही शंभूपुर गांव में सन्नाटा पसर गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों को घटनास्थल से दूर रखने की कोशिश की जा रही है।