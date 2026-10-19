Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए बड़ा बदलाव, अब 90 दिन पहले बनवा सकेंगे पास

Ayodhya Ram Temple News: अयोध्या के राम मंदिर में सुगम दर्शन पास की एडवांस बुकिंग अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन पास की दैनिक संख्या भी 2000 कर दी गई है। श्रद्धालु यात्रा की योजना बनाने से पहले मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं।

Ayodhya Ram Mandir Darshan Pass: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुगम दर्शन पास की अग्रिम बुकिंग अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन करने का फैसला किया है। इस बदलाव से दूर-दराज के शहरों और दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा, ट्रेन टिकट और ठहरने की व्यवस्था पहले से तय करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन सुगम दर्शन पास की दैनिक संख्या भी 975 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है।

दर्शन के लिए 90 दिन पहले बुकिंग

अब तक श्रद्धालु राम मंदिर में सुगम दर्शन के लिए अधिकतम 15 दिन पहले ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकते थे। नई व्यवस्था में यह अवधि बढ़ाकर 90 दिन करने का निर्णय लिया गया है। ट्रस्ट के अनुसार इससे खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो अयोध्या आने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और जिन्हें रेल टिकट, होटल तथा अन्य व्यवस्थाएं पहले से करनी पड़ती हैं। इस व्यवस्था को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविंददेव गिरि की मंजूरी मिली है। इसके क्रियान्वयन की निगरानी ट्रस्ट के CEO जितेंद्र मिश्रा करेंगे। ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन पास की संख्या बढ़ाने के बाद मांग और व्यवस्था की समीक्षा कर आगे इसमें और वृद्धि की जा सकती है।

तत्काल दर्शन का भी मिलेगा विकल्प

ट्रस्ट ने दर्शन पास जारी करने के लिए चरणबद्ध व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत निर्धारित दर्शन तिथि से 90, 62, 30, 14, 7, 3 और 1 दिन पहले पास उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा अचानक अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए उसी दिन तत्काल पास का विकल्प भी रखा जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सभी पास एक ही समय पर जारी करने के बजाय अलग-अलग चरणों में अवसर देना है, ताकि श्रद्धालुओं को आवेदन के कई मौके मिल सकें। हालांकि हर चरण में पास की उपलब्धता सीमित होगी और आवेदन करने मात्र से पास मिलने की गारंटी नहीं होगी।

रामलला के दर्शन का पास बिल्कुल मुफ्त

ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि सुगम दर्शन पास पूरी तरह निःशुल्क हैं। श्रद्धालुओं को पास बनवाने के लिए किसी एजेंट, बिचौलिए या अन्य व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग केवल ट्रस्ट के अधिकृत पोर्टल के माध्यम से करनी चाहिए। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट online.srjbtkshetra.org पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। पास पूरी तरह मुफ्त बनता है। ट्रस्ट ने फर्जी बुकिंग और अनधिकृत गतिविधियां रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही है।

अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई लोगों को यात्रा के लिए ट्रेन टिकट, होटल और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था पहले से करनी पड़ती है। ऐसे में अग्रिम बुकिंग की अवधि बढ़ने से उन्हें अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने का अवसर मिलेगा।