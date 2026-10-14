UP Panchayat Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव तीन महीने में कराने का दिया आदेश

UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।

UP Panchayat Election Update: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। बुधवार को जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी अहम निर्णय दिया है। इस आदेश के बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के सामने चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी होगी।

3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित शासनादेश को वैध माना और उसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फैसले का मतलब है कि निवर्तमान ग्राम प्रधान अगले तीन महीने तक प्रशासक के रूप में बने रहेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग अपना काम जारी रखेगा, लेकिन पंचायत चुनाव की प्रक्रिया उसके काम पर निर्भर नहीं होगी। चुनाव मौजूदा नियमों और आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएंगे।

Prayagraj, Uttar Pradesh | Regarding the panchayat elections in UP, the Allahabad High Court has ordered that elections for Gram Panchayats be held within three months. It has also directed that the outgoing Gram Pradhans continue to serve as administrators. A division bench comprising Justice Ajit Kumar and Justice Garima Prashad delivered this verdict following the hearing. The court had previously reserved its judgment on the matter. — ANI (@ANI) October 14, 2026

11 याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाई

पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जाने और निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में कुल 11 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें छह जनहित याचिकाएं भी शामिल थीं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243E का हवाला देते हुए कहा कि पंचायत का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और चुनाव समय पर कराना संवैधानिक आवश्यकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया और प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।

कोर्ट ने OBC आरक्षण पर क्या कहा?

पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। अदालत ने स्पष्ट किया कि OBC आयोग अपना काम जारी रखेगा, लेकिन चुनाव कराने की प्रक्रिया को आयोग के काम के कारण अनिश्चितकाल तक नहीं टाला जाएगा। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को लागू नियमों तथा आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन करते हुए चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ानी होंगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने की समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में काम करना होगा।