Ghaziabad News: गाजियाबाद में गुलमोहर ग्रीन्स के दो टावर ध्वस्त किए जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Gulmohar Greens Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स सोसाइटी के दो अवैध टावरों को ध्वस्त करने और चार अन्य टावरों की नौवीं व दसवीं मंजिल गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रमोटर पर ₹25 लाख का जुर्माना लगाते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

Gulmohar Greens Case News: गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रीन्स आवासीय सोसाइटी में अवैध निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोसाइटी के दो टावरों को पूरी तरह ध्वस्त करने और चार टावरों की नौवीं व दसवीं मंजिल गिराने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का हर्जाना लगाने के साथ उसके खिलाफ धोखाधड़ी, गलत तथ्य प्रस्तुत करने और उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में एफआईआईर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) के अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए।

दो टावर पूरी तरह गिराए जाएंगे

हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के लिए साफ समयसीमा तय की है। अदालत के आदेश के अनुसार सोसाइटी के टावर संख्या 27 और 28 को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा। इनमें पांच-पांच मंजिलें और प्रत्येक मंजिल पर आठ आवासीय इकाइयां होने की जानकारी दी गई है। टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की अवैध रूप से निर्मित नौवीं और दसवीं मंजिल को दो महीने के भीतर गिराना होगा। ध्वस्तीकरण का खर्च प्रमोटर से भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल किया जाएगा। ध्वस्तीकरण के दौरान GDA को पुलिस और जिला प्रशासन से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का हर्जाना

अदालत ने प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह राशि फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर गुलमोहर ग्रीन्स रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में जमा करनी होगी। अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण और प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण निवासियों को मुकदमेबाजी करनी पड़ी और उन्हें काफी खर्च उठाना पड़ा। इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए GDA को 11 याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक को 50,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया है। अदालत की टिप्पणी थी कि प्राधिकरण के अधिकारियों और प्रमोटर की मिलीभगत के कारण सोसाइटी के निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

प्रमोटर के खिलाफ FIR का आदेश

हाईकोर्ट ने संबंधित थाने को फैसले की तारीख से दो सप्ताह के भीतर प्रमोटर के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारी को नहीं सौंपी जाएगी। अदालत के अनुसार प्रमोटर ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और सोसाइटी के साझा क्षेत्रों को बेचकर फ्लैट मालिकों के हितों को नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी, गलत बयानी और कानून के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला माना है। यह FIR दर्ज करने और जांच कराने का न्यायिक निर्देश है।

पुलिस अधिकारी पर भी होगी कार्रवाई

अदालत ने माना कि GDA के अधिकारियों ने निर्माण को नियमित करने के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का उचित निर्वहन नहीं किया। विशेष रूप से प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारा नियम उल्लंघनों के बावजूद निर्माण को कंपाउंडिंग के माध्यम से मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाए गए। हाईकोर्ट ने संबंधित पूर्व उपाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही वर्ष 2018 में दर्ज FIR की जांच में लापरवाही बरतने और बिल्डर को बिना पर्याप्त जांच के क्लीन चिट देने के आरोपों से जुड़े पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र सिंह को निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।