Azam Khan News: आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से मिली जमानत, दो पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित

Azam Khan Bail Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Azam Khan and Abdullah Azam Get Bail: समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। ऐसे में कानूनी राहत मिलने के बावजूद मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आजम खान की जेल से रिहाई अन्य लंबित मामलों की स्थिति पर भी निर्भर करेगी।

हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की थीं। दोनों ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी। अदालत ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग स्वीकार कर ली है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि अपील और पुनरीक्षण की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

आजम को मिली थी 10 साल सजा

इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने नवंबर 2025 में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अभियोजन पक्ष की अपील पर मई 2026 में आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई थी, जबकि अब्दुल्ला की सात साल की सजा बरकरार रखी गई थी। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया था। हाईकोर्ट के ताजा आदेश से दोनों को इस मामले में राहत मिली है। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगने के कारण इसे बरी होना नहीं माना जा सकता।

जेल से बाहर आएंगे आजम और अब्दुल्ला?

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम की रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं, आजम खान के मामले में स्थिति कुछ अलग है। उनके खिलाफ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उत्तर प्रदेश विजिलेंस से जुड़े मामले शामिल हैं। अगर इन मामलों में उनकी हिरासत जारी रखने का कोई कानूनी आधार या वारंट प्रभावी है, तो उन्हें तत्काल रिहाई नहीं मिल सकती।

क्या है दो पैन कार्ड का पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज शिकायत से जुड़ा है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड थे। एक कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज होने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार इन दस्तावेजों का इस्तेमाल चुनावी पात्रता और अन्य प्रक्रियाओं में किया गया। आजम खान पर बेटे के लिए गलत दस्तावेज तैयार कराने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया था। मामले में निचली अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कानूनी चुनौती दी।