Haryana News: हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने अपनी बेटी मुस्कान की शादी बेहद सादगीपूर्ण तरीके से किया। पंचकूला में संपन्न हुई शादी में उन्होंने सभी रस्में 101 रुपये के प्रतीकात्मक शगुन के साथ पूर्ण कीं और शुभचिंतकों से बेटी के लिए कन्यादान भी 101 रुपए स्वीकार लिया।

पीएम मोदी का संदेश दोहराया

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में दिए बचत की संस्कृति, आर्थिक अनुशासन और फिजूलखर्ची पर नियंत्रण के संदेश को दोहराया और उदाहरण से प्रदेशवासियों को प्रोत्साहित किया। नागर की इच्छा का सम्मान करते हुए इस विवाह समारोह में डीजे और आतिशबाजी पर पाबंदी रही और वातावरण सुरीला और गरिमामय बना रहा।

कई वीवीआईपी रहे मौजूद

पंचकूला में आयोजित विवाह समारोह में वीवीआईपी अतिथि बड़ी संख्या में मौजूद रहे जिनमें निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी कैलाशानन्द गिरि जी महाराज, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक एवं अनेक राजनीतिक, प्रशासनिक व्यक्ति मौजूद रहे।

फिजूलखर्ची रोकने पर दिया जोर

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि समाज भी इस संदेश की ओर ध्यान देगा और शादी -विवाहों में फिजूलखर्ची पर रोक लग सकेगी।