Haryana News: भिवानी जिले के गांव ढाणी श्यामा से रविवार को एक दर्दनाक खबर सा्मने आई है। हरियाणा पुलिस के सिपाही 39 वर्षीय कपिल शर्मा की खेत में काम करते समय बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। हादसा रविवार को खेत में सिंचाई के लिए पाइप लाइन बदलते समय हुआ।

पाइप बदलते वक्त हुआ हादसा

कपिल रविवार की छुट्टी होने के चलते अपने खेत में सिंचाई के लिए एल्यूमीनियम के पाइप बदल रहा था। इसी दौरान पाइप ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन से छू गया। कपिल को करंट लगने के बाद अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रोहतक के सुनरिया में तैनाती

जानकारी के अनुसार कपिल शर्मा 2017 में हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। रोहतक के सुनरिया में कांस्टेबल पद पर तैनात था। कपिल अपने परिवार का इकलौता सहारा था। उनके परिवार में पत्नी (गृहिणी), पांच वर्षीय बेटा ईशान और तीन वर्षीय बेटी रीशिता हैं। कपिल चार बहनों के इकलौते भाई था और भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था।

पिता की हो चुकी है मौत

साल 2014 में उनके पिता रघुबीर सिंह की हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। लोहारू पुलिस थाना के जांच अधिकारी राकेश ने बताया कि मृतक के चचेरे भाई अनिल के बयान दर्ज कर इस संबंध में इत्तेफाकिया मौत मामले की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं कपिल शर्मा का अंतिम संस्कार गांव ढाणी श्यामा में पुलिस सम्मान के साथ हुआ।