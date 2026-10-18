हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चिंतपूर्णी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (एसआई) राजेश कुमार धीमान की भरवाईं चौक दो बसों के बीच फंसने से मौत हो गई।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चिंतपूर्णी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर (एसआई) राजेश कुमार धीमान की भरवाईं चौक पर दो बसों के बीच फंसने से मौत हो गई। यह हादसा शनिवार रात को उस वक्त हुआ जब वे यातायात सुचारू करने के लिए जाम खुलवा रहे थे। इसी दौरान वे दो बसों के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

बसों के बीच फंसने से हादसा

जानकारी के मुताबिक, एसआई राजेश कुमार धीमान शनिवार रात हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार के साथ भरवाईं चौक पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे थे। इसी दौरान, मुबारिकपुर और देहरा की ओर जा रही दो बसें एक तंग मोड़ पर एक-दूसरे को पार कर रही थीं। इस बीच राजेश कुमार धीमान दोनों बसों के बीच फंस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

इलाज के दौरान हुई मौत

इस हादसे के तुरंत बाद उन्हें सिविल अस्पताल चिंतपूर्णी ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के प्रयास किए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

थाने में दी गई श्रद्धांजलि

ऊना में पोस्टमॉर्टम के बाद एसआई राजेश कुमार धीमान का पार्थिव शरीर भरवाईं थाना लाया गया। यहां डीएसपी अंब अनिल पटियाल, एसडीएम अंब पारस अग्रवाल, मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर, पुलिस कर्मियों, स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक बबलू ने भी पुष्प अर्पित कर दिवंगत अधिकारी को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।