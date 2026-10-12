Himachal News: कुल्लू में दर्दनाक हादसा, 100 फीट गहरी खाई में गिरने से महिला की मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा

हिमाचल के कुल्लू से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिले के नित्थर पंचायत के खड़वेचा गांव में सोमवार दोपहर घास काटते समय ढांक से गिरने के कारण एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान खड़वेचा निवासी 50 वर्षीय कमला देवी, पत्नी चेत राम के रूप में हुई है।

Himachal News: हिमाचल के कुल्लू से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। जिले के नित्थर पंचायत के खड़वेचा गांव में सोमवार दोपहर घास काटते समय ढांक से गिरने के कारण एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान खड़वेचा निवासी 50 वर्षीय कमला देवी, पत्नी चेत राम के रूप में हुई है।

पैर फिसलने से हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, महिला खड़वेचा और टिक्करधार के बीच घास काटने के दौरान अचानक पैस फिसलने से वह 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर नित्थर पुलिस चौकी के प्रभारी सहित पुलिस कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल निरमंड भेज दिया है। डीएसपी आनी राजीव मेहता ने घटना की पुष्टि की है।

पंचायतकर्मियों ने निकाला शव

घटना की सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत नित्थर के प्रधान प्रवीण कुमार और उपप्रधान कुकू ठाकुर मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को खाई से निकालने में मदद की और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। पंचायत प्रतिनिधियों ने लोगों से घास काटते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की। इन दिनों क्षेत्र में घास काटने का काम जोरों पर चल रहा है, ऐसे में ढलानदार और खतरनाक स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।