हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दर्दनाक खबर सामने आई है। आनी उपमंडल के हरिपुर-नागन क्षेत्र में एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से दर्दनाक खबर सामने आई है। आनी उपमंडल के हरिपुर-नागन क्षेत्र में एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर अस्पताल रेफर किया गया है।

शादी से लौटने के दौरान हादसा

यह भीषण हादसा तड़के करीब 3:30 बजे निगान-धारीपुर सड़क मार्ग पर हुआ। जानकारी के अनुसार, कार में सवार पांचों युवक बड़ागांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कार गहरी खाई में जा गिरी।

मौके पर पहुंचा पुलिस-प्रशासन

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। खाई में गिरी कार से लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

जाबो गांव के थे सभी मृतक

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान राहुल राणा पुत्र जगदीश चंद, बाल कृष्ण पुत्र ढीक राम, विकास उर्फ विक्की पुत्र हीरा सिंह और गुंजन पुत्र श्री राम प्रकाश के रूप में हुई है। चारों आनी उपमण्डल के जाबो गांव के निवासी थे। हादसे में घायल सुरेश कुमार को डॉक्टरों ने रामपुर अस्पताल रेफर किया है।

मृतकों को 25-25 हजार का मुआवजा

कुल्लू जिला प्रशासन की ओर से हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत दी गई है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।