Himachal News: कांगड़ा में दर्दनाक हादसा, पैराग्लाइडर से गिरकर पर्यटक की मौत, पायलट पर FIR दर्ज

कांगड़ा से बुधवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर बीर-बिलिंग में ग्रेटर नोएडा से आए 26 वर्षीय एक पर्यटक की पैराग्लाइडिंग के दौरान टैंडम पैराग्लाइडर से गिरने से मौत हो गई।

Himachal News: कांगड़ा से बुधवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। पैराग्लाइडिंग के लिए मशहूर बीर-बिलिंग में ग्रेटर नोएडा से आए 26 वर्षीय एक पर्यटक की पैराग्लाइडिंग के दौरान टैंडम पैराग्लाइडर से गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान शुभम डोबलियाल के रूप में हुई है, जो अपनी बहन और तीन चचेरे भाई-बहनों के साथ हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मनाने आए थे।

घने जंगल में गिरा पर्यटक

जानकारी के मुताबिक, वह स्थानीय पायलट विनय कुमार के साथ टैंडम उड़ान भर रहे थे। बिलिंग से उड़ान भरने के महज छह मिनट बाद ही यह हादसा हो गया। पर्यटक पैराग्लाइडर से गिरकर तय लैंडिंग जोन के पास एक घने जंगल में जा गिरा। हालांकि, पायलट सुरक्षित लैंड करने में कामयाब रहा और उसने अन्य पायलटों को यात्री के गिरने की सूचना दी। इसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और देर शाम जंगल से युवक का शव बरामद किया गया।

पायलट के खिलाफ FIR दर्ज

कांगड़ा पुलिस ने बीर पुलिस स्टेशन में पायलट के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला (FIR) दर्ज किया है। हादसे के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि उड़ान के दौरान यात्री की सेफ्टी बेल्ट ढीली होने या टूट जाने की संभावना समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हादसे के असली कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच जरूरी है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि प्रशासन घटना के सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि टैंडम उड़ान भरने वाले यात्री पायलट पर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। मृतक के चचेरे भाई मनीष ने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पैराग्लाइडिंग की थी। उन्हें इस हादसे के बारे में तब पता चला जब वे नीचे उतरे और पायलट ने उन्हें घटना की जानकारी दी।