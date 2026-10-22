Haryana News: कैथल में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार मां-बेटे को ट्रक ने मारी टक्कर, मां की मौत

हरियाणा के कैथल से गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बाइक से रामथली गांव से चीका जा रहे मां-बेटे को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक से नीचे पर गिर पड़े। इस दौरान ट्रक का पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया।

Haryana News: हरियाणा के कैथल से गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बाइक से रामथली गांव से चीका जा रहे मां-बेटे को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक से नीचे पर गिर पड़े। इस दौरान ट्रक का पहिया महिला के ऊपर चढ़ गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल युवक का इलाज किया जा रहा है।

निजी काम से जाते समय हादसा

रामथली गांव के निवासी साहिब सिंह ने बताया कि वे निजी पानी की टंकी पर काम करते हैं। उनके 4 बच्चे हैं। 20 अक्तूबर को वे बाइक से अपनी भाभी कलाशो देवी के घर गांव रामथली गए थे। उनकी भाभी को निजी काम से चीका जाना था।

आगे चल रहे थे मां-बेटे

भाभी कलाशो व उनका लड़का तसील कुमार अपनी बाइक से आगे थे और वे अपनी बाइक से चीका गांव की तरफ जा रहे थे। उनकी बाइक आगे आगे चल रही थी।

लापरवाह ड्राइवर ने कुचला

जब दुसेरपुर मोड के पास पहुंचे तो एक ट्रक नंबर एचआर 65 ए -0563 का चालक अपने ट्रक को तेज व लापरवाही से चलाते हुए साइड से निकला और आगे जाकर उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी।