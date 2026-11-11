कुरुक्षेत्र जिल में एनएच-44 पर खानपुर कोलियां गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। इस हादसे में यूपी निवासी 19 वर्षीय राममिलन की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अभिराज गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

Haryana News: कुरुक्षेत्र जिल में एनएच-44 पर खानपुर कोलियां गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। इस हादसे में यूपी निवासी 19 वर्षीय राममिलन की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त अभिराज गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

त्योहार पर जा रहे थे घर

दोनों युवक लुधियाना में मजदूरी करते थे और त्योहार के चलते बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे।

टक्कर के बाद कार दोनों को कुछ दूरी तक घसीटती हुई ले गई और उनकी बाइक रेलिंग से जा टकराई।

कार चालक हुआ फरार

हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राममिलन को मृत घोषित कर दिया।

कार चालक की तलाश जारी

घायल अभिराज हरदोई जिले का रहने वाला है। एसएचओ रणधीर सिंह के अनुसार, शव एलएनजेपी नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है।