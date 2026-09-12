Punjab News: फिरोजपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, नौ महीने में यह पांचवीं धमकी

पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने परिसर को खाली कराया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा व्यापक जांच किए जाने तक लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी।

Punjab News: पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने परिसर को खाली कराया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा व्यापक जांच किए जाने तक लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। करीब नौ महीने में अदालत परिसर को मिली यह पांचवीं ऐसी धमकी है।

गहन तलाशी अभियान जारी

अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन वाले दिन धमकी वाला ईमेल आया। सुरक्षा जांच के कारण अदालत की कार्यवाही पूर्वाह्न 11:30 बजे तक स्थगित रही। ईमेल मिलने के तुरंत बाद पुलिस अधीक्षक (एसपी) दलवीर सिंह, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इलाके की जांच के लिए डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्तों को भी तैनात किया गया। पुलिस की कई टीम ने परिसर के कमरों, कार्यालयों, गलियारों और अन्य हिस्सों की तलाशी ली।

कुछ संदिग्ध नहीं मिला

एसपी सिंह ने कहा कि पूरे परिसर की गहन जांच की गई है और अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। तकनीकी टीम धमकी भरा ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए प्रयास कर रही हैं।

नौ महीने में पांचवीं धमकी

करीब नौ महीने में अदालत परिसर को मिली यह पांचवीं ऐसी धमकी है। इससे पहले आठ जनवरी, छह अप्रैल, 12 अगस्त और 26 अगस्त को भी बम की धमकी वाले इसी तरह के ईमेल मिले थे।