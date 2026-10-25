Haryana News: विदेश में पढ़ने का सपना रह गया अधूरा, पर दुनिया से जाने के बाद भी दो लोगों को नई जिंदगी दे गईं कर्णवीर

संगरूर जिले के मुलोवाल गांव की 20 वर्षीय कर्णवीर कौर का विदेश में पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो सका। सड़क दुर्घटना ने उनकी जिंदगी छीन ली, लेकिन दुनिया से जाते-जाते वे दो लोगों को नई जिंदगी दे गईं।

Haryana News: संगरूर जिले के मुलोवाल गांव की 20 वर्षीय कर्णवीर कौर का विदेश में पढ़ने का सपना पूरा नहीं हो सका। सड़क दुर्घटना ने उनकी जिंदगी छीन ली, लेकिन दुनिया से जाते-जाते वे दो लोगों को नई जिंदगी दे गईं। कर्णवीर कौर की दोनों किडनियां पीजीआई चंडीगढ़ में 38 और 32 वर्षीय दो पुरुषों में प्रत्यारोपित की गईं।

IELTS कर लिया था पास

कर्णवीर ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आईईएलटीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और विदेश जाने की तैयारी कर रही थीं। 15 अक्तूबर को सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उनका धूरी और लुधियाना के अस्पतालों में इलाज किया गया। उन्हें 16 अक्तूबर को पीजीआई लाया गया, जहां 21 अक्तूबर को ब्रेन-स्टेम डेड घोषित कर दिया गया।

पिता ने लिया अंगदान का फैसला

बेटी को खोने के गहरे दुख के बावजूद पिता जगदीप सिंह ने अंगदान की सहमति दी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बेटी के अंगों से दूसरे लोगों को जीवन मिल सकता है और दो परिवारों में खुशियां लौट सकती हैं, तो उसका जीवन दूसरों के लिए सार्थक बना रहेगा।

निदेशक ने फैसले को सराहा

पीजीआई के निदेशक प्रो. विवेक लाल ने परिवार के फैसले को साहस और मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण बताया। नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. एचएस कोहली ने कहा कि किडनी प्रत्यारोपण गंभीर रोगियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर देता है।

जागरूकता बढ़ाने की अपील

रीनल ट्रांसप्लांटेशन विभागाध्यक्ष प्रो. आशीष शर्मा ने प्रत्यारोपण में विशेषज्ञता और विभागों के समन्वय को महत्वपूर्ण बताया। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर डॉ. नवदीप बंसल ने संवेदनशील परामर्श और परिवार के सहयोग को जरूरी बताया। रोटो नॉर्थ के नोडल अधिकारी डॉ. विजय टाडिया ने अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की।