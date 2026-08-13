Sukhbir Badal Attacked: सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, निहंग ने धारदार हथियार से किया वार, कितनी गंभीर है चोट

By
Viplove Kumar
-
0
9
Sukhbir Badal Attacked: पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया।
Sukhbir Singh Badal
सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला

नांदेड़. महाराष्ट्र से एक बेहद सॉकिंग न्यूज सामने आई है. प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया है. गुरुवार को उनके साथ यह घटना नांदेड़ स्थित माता साहिब गुरुद्वारा इलाके में हुई है. इस घटना में लगी चोट से बाद सुखबीर बादल को इलाज के लिए बिना समय बर्बाद किए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जो जानकारी सामने आ रही है इसके मुताबिक एक निहंग ने सुखबीर सिंह बादल के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया.

गुरुवार को पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री पर किए गए हमले में हाथ में चोट लगने की खबर है. जानकारी के मुताबिक इस घटना को दौरान सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी को भी काफी चोट आई है. बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे में दर्शन के बाद जब वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तभी यह घटना हुई. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक निहंग सिख ने कृपाण से सुखबीर बादल पर हमला किया. हमला करने वाले शख्स तो वहां मौजूद लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया. हमलावर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है.

परिवार के साथ पहुंचे थे हजूर साहिब

आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल नांदेड़ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब में माथा टेकने पहुंचे थे. परिवार के साथ उन्होंने यहां माथा टेका और फिर ये घटना सामने आई. जब सुखबीर सिंह के ऊपर हमले किया गया तो उस समय उनकी पत्नी और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर भी उनके साथ वहां पर मौजूद थीं.इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें सुखबीर बादल ने दाहिने हाथ पर कपड़ा लपेटा हुआ है. उनकी पार्टी से मिला जानकारी के अनुसार उनके हाथ पर हमले के दौरान काफी चोट आई है. अच्छी खबर ये है कि चोट जानलेवा नहीं है. हमले के दौरान उनके हाथ पर जख्म हो गया जिसके बाद अस्पताल में टांके लगाए गए.

पहले भी हुआ था हमला

13 अगस्त 2026 को हुई इस घटना ने पूर्व उप मुख्यमंत्री के शुभचिंतकों की चिंता बढ़ा दी है. इससे पहले भी ऐसा ही कुछ दो साल पहले सुखबीर सिंह बादल के साथ हुआ था उनके ऊपर 4 दिसंबर 2024 में हमला किया गया था. अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के बाहर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था.