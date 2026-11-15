Punjab News: पंजाब में पराली जलाने से दमघोंटू हुई हवा, बठिंडा देश का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 1,400 पार

पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का असर पंजाब में दिखने लगा है। बठिंडा शहर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। रविवार को यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया।

Punjab News: पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का असर पंजाब में दिखने लगा है। बठिंडा शहर देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। रविवार को यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। कई वेबसाइटों की रिपोर्ट के अनुसार, बठिंडा का AQI 1,000 से 1,381 के बीच दर्ज किया गया। यह निर्धारित मानक स्तर से करीब 50 गुना अधिक है।

फरीदकोट दूसरे स्थान पर

वहीं, पंजाब का फरीदकोट 1,226 AQI के साथ देश में दूसरे स्थान पर रहा। यहां प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानक से करीब 46 गुना अधिक दर्ज किया गया। बठिंडा का AQI पिछले तीन दिनों से लगातार 600 के पार बना हुआ है और शहर रेड जोन में पहुंच गया है। इस गंभीर प्रदूषण की मुख्य वजह खेतों में पराली जलाना मानी जा रही है। शनिवार और रविवार को छुट्टियों के कारण पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जाती है।

पराली जलाने के 501 मामले दर्ज

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 12 नवंबर तक बठिंडा जिले में पराली जलाने के करीब 501 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, पंजाब में अब तक पराली जलाने की कुल 5,785 घटनाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद प्रशासन इन घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और किसानों को जागरूक करने में नाकाम नजर आ रहा है।

‘खतरनाक’ श्रेणी में बठिंडा की हवा

प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते बठिंडा की हवा ‘खतरनाक’ श्रेणी में पहुंच गई है। इससे बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारी दिन के समय खेतों का निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि रात के अंधेरे में पराली जलाई जा रही है।

321 का पिछले साल

रिपोर्ट के अनुसार, 15 सितंबर से 12 नवंबर तक बठिंडा जिले में पराली जलाने की 501 घटनाएं दर्ज की गईं। इस बार जिले में पराली जलाने के मामलों ने पिछले दो वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल यह आंकड़ा 321 था, जबकि 2024 में 395 मामले सामने आए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस बार बठिंडा में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।