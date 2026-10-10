पंजाब में नशे के तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। अमृतसर पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में कार्रवाई के दौरान अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो नेटवर्क का पर्दाफाश किया।

Punjab News: पंजाब में नशे के तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। अमृतसर पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में कार्रवाई के दौरान अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दो नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियारों के जरीखे के साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं।

सीमा पार से जुड़े तार

पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों के तार सरहद पार यानी विदेशी तस्करों से जुड़े हुए हैं। ये लोग पंजाब और आसपास के इलाकों में अवैध हथियारों की बड़ी खेप खपाने और नशीले पदार्थों की तस्करी के काले कारोबार में लंबे समय से सक्रिय बताए जा रहे हैं।

पुलिस के उड़े होश

आरोपियों के पास से बरामद किए गए हथियार और नशीले पदार्थों को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। तस्करों के पास से कुल 15 किलो अफीम के अलावा एक बेहद खतरनाक अमेरिकी असॉल्ट राइफल एम-16 , 9 अवैध पिस्तौल और 25 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

मामले को खंगाल रही पुलिस

इस मामले में अमृतसर के घरिंडा और लोपोके थानों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस अब दोनों मामलों को जोड़कर इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक को खंगालने में जुटी है। जांच अधिकारियों का मुख्य फोकस यह पता लगाना है कि यह हथियार सीमा पार से किस रास्ते आए और इस नेटवर्क में और कौन-कौन से चेहरे छिपे हैं।