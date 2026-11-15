Himachal News: सोलन में चालक की लापरवाही से स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग गंभीर रूप से घायल,

सोलन में रविवार को स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक की लापरवाही से बस डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में स्कूल की प्रिसिंपल सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ छात्रों को मामूली चोटें आईं।

Himachal News: सोलन में रविवार को स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक की लापरवाही से बस डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में स्कूल की प्रिसिंपल सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ छात्रों को मामूली चोटें आईं।

बस पलटने से बाल-बाल बची

पुलिस के मुताबिक, लिटेरा हेरिटेज स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों समेत 50 से अधिक लोगों को लेकर बस राजगढ़ से पंचकूला लौट रही थी। इसी दौरान शनिवार देर रात चक्की मोड़ के पास यह दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के चालक की तरफ की खिड़कियों के शीशे टूट गए और बस पलटने से बाल-बाल बच गई।

स्कूल प्रिसिंपल भी घायल

इस हादसे में स्कूल की प्रधानाचार्य अमिता, अध्यक्ष नरेंद्र सिंगला और समन्वयक मीनू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कुछ विद्यार्थियों को मामूली चोटें आईं। पुलिस में दर्ज शिकायत में पंचकूला निवासी और स्कूल की शिक्षिका शिल्पा चौहान ने बताया कि चालक साहिल तेज गति और लापरवाही से बस चला रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे बस सड़क के डिवाइडर से टकरा गई।

चालक के खिलाफ शिकायत

हादसे में गंभीर रूप से घायल प्रधानाचार्य, अध्यक्ष और समन्वयक को निजी वाहन से इलाज के लिए पंचकूला के एक अस्पताल ले जाया गया। शिक्षिका के बयान के आधार पर पुलिस ने चालक साहिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।