Punjab News: जालंधर में दुष्कर्म के बाद जान देने की अफवाह से यूनिवर्सिटी में बवाल, छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन

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Sudhanshu Chouhan
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पंजाब के जालंधर में कथित दुष्कर्म के बाद एक छात्रा के जान देने की सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के कैंपस में शनिवार देर रात छात्रों ने जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने छात्रों की शिकायतें दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Punjab News: पंजाब के जालंधर में कथित दुष्कर्म के बाद एक छात्रा के जान देने की सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के कैंपस में शनिवार देर रात छात्रों ने जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने छात्रों की शिकायतें दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट से बढ़ा तनाव

सोशल मीडिया पर छात्रों ने वीडियो और तस्वीरें साझा कीं। इन पोस्ट के अनुसार, यह गुस्सा गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर बढ़ रहा था। हालांकि, पुलिस या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की। छात्रों के हंगामे के कारण अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम हो गया।

राजपुरा यूनिवर्सिटी में भी बवाल

एक दिन पहले राजपुरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी में भूत की अफवाह ने शुक्रवार देर रात बवाल करा दिया। हॉस्टल में रात को दरवाजे खटखटाने की बात से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ा कि सैकड़ों छात्र हॉस्टल से बाहर निकल आए।

पुलिस टीम पर किया पथराव

सूचना पर थाना बनूड़, थाना सदर राजपुरा और थाना सिटी राजपुरा से पुलिस बल पहुंचा। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे शांत नहीं हुए। आरोप है कि कुछ छात्रों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और एक पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। केएसएम चौकी इंचार्ज अजय कुमार के साथ भी मारपीट की सूचना है।

डीएसपी ने कहा अफवाह का मामला

हंगामे के बीच दो छात्राओं के लापता होने की अफवाह भी फैल गई। नाम न बताने की शर्त पर दो छात्राओं ने दो छात्राओं की मौत का दावा किया, हालांकि इसकी पुलिस या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुष्टि नहीं की। डीएसपी सुखदेव सिंह ने कहा कि कथित रूप से लापता छात्राओं के नाम या पहचान अभी सामने नहीं आई है। प्रथम दृष्टया मामला अफवाह का लगता है।