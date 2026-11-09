Himachal News: बिलासपुर में लुटेरी दुल्हन का कारनामा, शादी के 4 दिन बाद 18 लाख के जेवर, नकदी लेकर फरार

बिलासपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के भराड़ी इलाके में शादी के चार दिन बाद एक नवविवाहिता अपने ससुराल से 18 लाख रुपये मूल्य के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई।

Himachal News: बिलासपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के भराड़ी इलाके में शादी के चार दिन बाद एक नवविवाहिता अपने ससुराल से 18 लाख रुपये मूल्य के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। दुल्हन पर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी चुराकर फरार होने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दी है।

कोर्ट में हुई थी शादी

शिकायतकर्ता के अनुसार, उसके भाई की शादी 31 अक्टूबर को हरियाणा के यमुनानगर की 22 वर्षीय युवती से हरियाणा के जगाधरी स्थित दीवानी अदालत में हुई थी। अदालत में शादी के बाद दुल्हन उनके घर आकर रहने लगी। परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला का उन्होंने अपने घर में स्वागत किया है, वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रही है।

18 लाख के गहने लेकर फरार

शिकायतकर्ता ने बताया कि चार नवंबर को मौका पाकर दुल्हन करीब 18 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और एक लाख 80 हजार रुपये नकद लेकर भाग निकली। शिकायत में बताया गया कि तिजोरी से गहने व नकदी गायब मिलने और दुल्हन के लापता होने का पता चलने पर परिवार सदमे में आ गया।

पुलिस कर रही तलाश

परिवार ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद भराड़ी थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।