Haryana News: डंकी रूट से अमेरिका गए कैथल निवासी संजीव की हार्ट अटैक से मौत, 45 लाख खर्च कर गए थे USA

हरियाणा के कैथल जिले से मंगलवार को एक दुखद खबर सामने आई है। रसीना गांव निवासी करीब 40 वर्षीय संजीव की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई। संजीव करीब नौ साल पहले डंकी रूट से अमेरिका गए थे।

Haryana News: हरियाणा के कैथल जिले से मंगलवार को एक दुखद खबर सामने आई है। रसीना गांव निवासी करीब 40 वर्षीय संजीव की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई। संजीव करीब नौ साल पहले डंकी रूट से अमेरिका गए थे। 28 अक्तूबर को तबीयत बिगड़ने पर साथ रहने वाले लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

ड्राइवरी का करते थे काम

परिजनों के अनुसार संजीव करीब 9-10 साल पहले डंकी के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। कैलिफोर्निया में वे गाड़ी चलाकर परिवार के लिए रुपये भेजते थे। उन्होंने वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली थी। परिजनों और सामाजिक संस्थाओं ने सरकार और सामाजिक संगठनों से गुहार लगाई है कि संजीव का शव जल्द भारत लाने में आर्थिक और प्रशासनिक मदद की जाए।

US जाने को 45 लाख किए खर्च

संजीव के चचेरे भाई राजेश ने बताया कि उन्हें अमेरिका भेजने के लिए परिवार ने करीब 45 लाख रुपये खर्च किए थे। इस रकम का इंतजाम करने के लिए जानकारों से भी उधार लिया गया था। परिवार ने बेटे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपनी जमीन तक बेच दी थी। उन्हें भरोसा था कि संजीव विदेश जाकर परिवार का सहारा बनेगा और आर्थिक परेशानियां दूर होंगी।

पिता का पहले हो गया निधन

संजीव अपने पीछे पत्नी, दो बच्चों और मां को छोड़ गया है। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार पहले खेतीबाड़ी करके जीवन यापन करता था।