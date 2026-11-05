Punjab News: डीए मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को SC से राहत, अवमानना की कार्यवाही पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान से जुड़े एक मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

Punjab News: सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान से जुड़े एक मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

SC ने आदेश पारित किया

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया जिसमें मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और अन्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी।

आगे की कार्यवाही पर रोक

पीठ ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव को गुरुवार को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”अगले आदेश तक …आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।” वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की।

‘दबाव बनाने की कोशिश सही नहीं’

पीठ ने हाई कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से कहा, ”आप मुख्य सचिव को जेल भेजने में क्यों रुचि रखते हैं? हम अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा देंगे।” पीठ ने अवमानना की कार्रवाई का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से यह भी पूछा कि वे मुख्य सचिव द्वारा कथित तौर पर राज्य के विभागों को जारी किए गए एक आंतरिक पत्र पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। पीठ ने कहा, ”हम इस तरह दबाव बनाने की कोशिश को पसंद नहीं करते।”