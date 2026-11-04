Rajasthan News: श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका, ट्रेन गुजरने के 45 मिनट बाद ब्लास्ट

Sri Ganganagar News: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर मंगलवार रात संदिग्ध धमाके से हड़कंप मच गया। विस्फोट में रेलवे ट्रैक के दो सीमेंट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि यात्री ट्रेन धमाके से करीब 45 मिनट पहले सुरक्षित गुजर चुकी थी।

Rajasthan Railway Track Explosion: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर हुए संदिग्ध धमाके से हड़कंप मच गया है। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलखंड पर मंगलवार देर रात जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की वजह से रेलवे पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए और ट्रैक के बीच गहरा गड्ढा बन गया। राहत की बात यह रही कि घटना से पहले इस रेलमार्ग से एक यात्री ट्रेन सुरक्षित गुजर चुकी थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस, रेलवे प्रशासन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड की टीमें जांच में जुट गई हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और बम निरोधक दस्ते की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

50 GB गांव के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका

यह घटना श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर स्थित 50 GB गांव के पास हुई। मंगलवार रात करीब 9:45 बजे से 10:30 बजे के बीच रेलवे ट्रैक के पास जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन रात करीब 9 बजे इस स्थान से सुरक्षित गुजर गई थी। इसके लगभग 45 मिनट बाद धमाके की सूचना सामने आई। विस्फोट इतना तेज था कि रेलवे ट्रैक के नीचे लगे सीमेंट के दो स्लीपर टूट गए। उनके अंदर लगा सरिया भी बाहर निकल आया और पटरी को जोड़ने वाले कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। घटनास्थल पर पटरियों के बीच करीब दो फीट गहरा गड्ढा बनने की भी जानकारी सामने आई है। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

जांच के बाद पता चलेगी धमाके की वजह

घटना के बाद श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक (SP) हरिशंकर यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है और रेलवे अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता जांच के लिए बुलाया गया है। विशेषज्ञों की जांच और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही धमाके की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। एसपी ने साफ कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह वास्तव में विस्फोट था या किसी अन्य वजह से रेलवे ट्रैक के हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

RDX बरामदगी से क्या है कनेक्शन?

श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर धमाके की घटना ऐसे समय हुई है, जब सीमावर्ती क्षेत्र में हाल ही में करीब 7.5 किलोग्राम RDX बरामद होने का मामला भी सामने आया था। इस वजह से दोनों घटनाओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ गई है। हालांकि एसपी हरिशंकर यादव ने स्पष्ट किया है कि रेलवे ट्रैक पर हुए संदिग्ध धमाके का हाल में बरामद RDX से फिलहाल कोई प्रमाणित संबंध सामने नहीं आया है।

सुरक्षा के चलते रेलवे ने रद्द की ट्रेनें

रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने के बाद यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलखंड पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 नवंबर को इस मार्ग पर चलने वाली चार पैसेंजर सेवाएं रद्द की हैं। इनमें सूरतगढ़-अनूपगढ़ और अनूपगढ़-सूरतगढ़ मार्ग की दो-दो सेवाएं शामिल हैं। रद्द की गई ट्रेनों में गाड़ी संख्या 59711, 59712, 59715 और 59716 शामिल हैं। रेलवे की तकनीकी टीम ने भी मौके पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण शुरू किया है। यात्रियों को सफर से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी और ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी जाती है।