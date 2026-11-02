Rajasthan News: झुंझुनूं में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से 8 मजदूरों की मौत, 5 घायल

Rajasthan Accident News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के छापोली गांव में सड़क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बजरी मिलाने वाली मशीन हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे करंट फैलने के कारण 8 मजदूरों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए।

Jhunjhunu Accident News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सोमवार को सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। उदयपुरवाटी तहसील के छापोली गांव में काम कर रहे मजदूर अचानक हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए। सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही बजरी मिलाने वाली मशीन बिजली के तारों के संपर्क में आ गई, जिससे उसमें करंट दौड़ गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद गांव में चीख-पुकार मच गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल पर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा?

पुलिस के अनुसार छापोली गांव में कदम कुंड की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। इस दौरान बजरी मिलाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। काम के दौरान मशीन ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। बताया जा रहा है कि बिजली की लाइन के संपर्क में आते ही मशीन में करंट फैल गया। आसपास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि आठ मजदूरों की जान चली गई। पांच अन्य मजदूर झुलसकर घायल हो गए। सभी मृतक स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं।

हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश

हादसे की खबर फैलते ही छापोली गांव और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया और जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक भगवानाराम सैनी और डीएसपी सुगन सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस और प्रशासन की टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनूं हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शोक संदेश जारी करते हुए मृतक श्रमिकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और प्रभावित परिवारों को तत्काल हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों की मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बिजली विभाग ने भी शुरू की जांच

हादसे के बाद बिजली लाइन और निर्माण कार्य के दौरान अपनाए गए सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मुताबिक शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि छापोली से कदमकुंड तक सड़क का निर्माण जनसहयोग से निजी स्तर पर कराया जा रहा था। उन्होंने तकनीकी अधिकारियों को घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अगर किसी विभागीय या तकनीकी लापरवाही की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।