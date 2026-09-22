Jodhpur AIIMS News: जोधपुर एम्स में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत, इंजेक्शन लगाकर दी जान ! वजह साफ नहीं

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Amit Upadhyay
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Jodhpur AIIMS JR Death: जोधपुर स्थित एम्स में एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार डॉक्टर ने खुद को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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जोधपुर एम्स में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर खुद की जान दे दी।

Jodhpur AIIMS Doctor Death: राजस्थान के जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने खुद को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया। मामले की जांच की जा रही है। मृतक डॉक्टर संस्थान में रेजिडेंट के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चिकित्सकीय सहायता देने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के पीछे की वजह को लेकर अभी कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पोस्टमार्टम और जांच से जुड़े निष्कर्ष सामने आने के बाद मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

AIIMS जोधपुर में शोक का माहौल

रेजिडेंट डॉक्टर की मौत की खबर के बाद AIIMS जोधपुर में शोक का माहौल है। सहकर्मियों और संस्थान से जुड़े लोगों के बीच घटना को लेकर चिंता है। AIIMS जोधपुर देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल है और यहां विभिन्न चिकित्सा विभागों में बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं। हाल के घटनाक्रम से रेजिडेंट डॉक्टर्स के बीच चिंता और शोक का माहौल है। फिलहाल यह साफ नहीं हो सका है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने अपनी जान क्यों दी और उसकी वजह क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ हो जाएगी और पुलिस जांच में इस घटना की वजह का पता चल सकता है। फिलहाल सभी की नजरें जांच पर टिकी हुई हैं।