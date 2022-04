काम दिलवाने का झांसा देकर युवक ने किया रेप Youth raped on the pretext of getting work

आज समाज डिजिटल,लुधियाना:

Youth raped on the pretext of getting work: अग्र नगर में कोठियों में सफाई करने वाली एक युवती ने इसी इलाके में बार दाने का काम करने वाले युवक पर रेप करने का आरोप लगाया है ।(Youth raped on the pretext of getting work)काम दिलवाने का झांसा देकर युवक ने किया रेप सूचना मिलने पर थाना सराभा नगर की पुलिस ने युवती की मां के बयान पर गांव दांद के रहने वाले युवक बिंदा राम के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देकर रेप करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। समाचार लिखे जाने तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है ।

आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रेड जारी Youth Raped on Pretext of Getting Work

पीड़ता की मां ने बताया कि रविवार को उसकी बेटी ने बताया कि उसके पेट में दर्द है, जब वह उसे डाक्टर के पास अस्पताल लेकर गई तो वह हैरान रह गई कि उसकी बेटी 4 महीने की प्रेंगनेट है । उसकी बेटी कोठियों में सफाई का काम करती है । बेटी ने बताया कि उक्त आरोपी उसको इलाके में मिलता था और आरोपी ने उसे किसी कोठी में अधिक वेतन दिलवाने का झांसा देकर एक पार्क में ले गया और वहां जाकर उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। हलाकि उसने बचाव के लिए काफी शोर मचाया लेकिन आरोपी से उसे लगातार जान से मारने की धमकियां देता रहा । मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि युवती का मेडिकल और कोर्ट में बयान भी दर्ज करवाए जा रहे है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रेड की जा रही है।